Mais de 1.600 estudantes participaram da feira online de profissões da UNICEP

Na última quinta-feira (26), a UNICEP realizou mais uma Feira de Profissões, FERP, mas dessa vez o evento foi totalmente online. Além de gratuito a ação contou com o apoio da Diretoria de Ensino de São Carlos. E mais de 1.600 estudantes participaram da FERP Online.

Sob o tema “Você já escolheu a sua futura profissão? Sabe o que quer ser?”, a UNICEP reuniu, em dois horários, lives simultâneas dos 25 cursos da instituição, onde os coordenadores e docentes puderam dar informações sobre os cursos, o mercado de trabalho e as profissões.

De acordo com Luiz Antonio Lara, Gestor de Relacionamentos da UNICEP, a ideia da FERP esse ano foi levar aos estudantes que estão finalizando o ensino médio um pouco sobre as profissões, mesmo com toda a dificuldade que eles estão tendo devido à pandemia e às aulas à distância. Luiz lembrou que “foi uma parceria com a Diretoria de Ensino de São Carlos, através da Débora Gonzalez Costa Blanco, Dirigente Regional de Ensino, que aceitou nossa proposta e a nossa parceria. Assim pudemos oferecer aos estudantes 25 lives simultâneas com todos os nossos cursos.”.

Ainda de acordo com o gestor foram 600 estudantes inscritos na feira e mais de 1.000 que assistiram as lives sem inscrição. Todos os inscritos receberão um certificado de participação da FERP que valerá, nas respectivas escolas, como nota de hora atividade.

“Levar o conhecimento das profissões que são geradas através dos nossos cursos e divulgar isso para os alunos, mesmo durante a pandemia, foi o nosso grande objetivo. Queremos ajudar o estudante a entender o mercado e decidir qual a melhor profissão para o futuro dele.”

Texto: Ana Lívia Schiavone

