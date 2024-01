Lixo e Mato alto são motivos de reclamação em vários bairros de São Carlos

Problemas se acumulam em São Carlos e população reclama - Crédito: Divulgação

Pode ser espaço público ou terreno. O motivo da reclamação, porém, é o mesmo: mato alto e lixo. E o problema atinge vários bairros de São Carlos. Nesta sexta-feira, 18, reclamantes de três pontos distintos da cidade entraram em contato com o São Carlos Agora.

Um dos casos ocorre no Boa Vista. Uma moradora residente na rua Professora Elydia Benety disse que, desde antes o Natal, há lixo de acumulando em frente a dois terrenos que já foi um ferro velho. A reclamante disse que já flagrou um homem despejando resíduos e a cada “visita”, aumenta a quantidade de dejetos.

No Parque Faber, mais precisamente na Alameda Passeio das Magnólias, o mato alto estaria tomando conta do local e de acordo com leitor do site, pedestres são obrigados a caminhar pela rua, aumentando riscos de acidente.

Por fim, do Cidade Jardim. A reclamação é quando a Praça das Magnólias, que estaria em estado de abandono desde maio do ano passado.

De acordo com o reclamante, o espaço público está carente de melhorias. Relatou ainda que no bairro há pelo menos outras três praças e todas sem a manutenção adequada.

