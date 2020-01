Jardim Botafogo: quatro vias passam a ter mão única de direção

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito comunica que a partir da próxima segunda-feira (27/01), vai realizar mudanças no sistema viário do Jardim Botafogo.

Após a realização do serviço de recapeamento na região do Botafogo foi realizado um estudo pela Prefeitura, a pedido dos moradores, e por questões de segurança será implantada mão única de direção em quatro vias do bairro, além de nova sinalização viária (vertical e horizontal).

Confira as ruas que a partir da próxima segunda-feira passam a ter mão única de direção: Rua Vereador Delmas Penteado Machado, Rua João Cozza, Rua Francisco Grego Racci, Rua Santa Tereza (trecho entre a avenida Tancredo de Almeida Neves até Rua João Cozza).

As intervenções visam trazer mais segurança aos pedestres e motoristas.

