IPMET prevê chuva e queda de temperatura neste final de semana

Foto mostra nuvens carregadas sobre o Centro de São Carlos - Crédito: Marcelo Zacarin/Whatsapp SCA

Sexta-feira (04/12) e Sábado (05/12)





A passagem de uma nova frente fria pelo litoral paulista, mantém a condição de instabilidade sobre o estado de São Paulo. A previsão é de céu nublado a parcialmente nublado, com chuvas em pontos isolados, principalmente no decorrer do sábado. As temperaturas ficam elevadas no interior paulista e amenas no litoral.

Domingo (06/12)





As instabilidades serão intensificadas sobre o estado de São Paulo, mantendo o céu nublado com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. As temperaturas ficam amenas em todo o estado de São Paulo.

IPMET

