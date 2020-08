Instituto de Física de São Carlos comemora a formação do seu milésimo Mestre

Crédito: Divulgação

Comemorou-se terça-feira, 11, com a realização da defesa de mestrado do aluno Johan Sebastian Diaz Tovar, a milésima Dissertação de Mestrado do Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP), um caminho que se iniciou em 1969 do século passado.

Sérgio Mascarenhas, Milton Ferreira de Souza, Horácio Carlos Panepucci e Yvonne Primerano Mascarenhas foram alguns dos diretores que hoje estão inscritos no quadro de honra do Instituto, personalidades que lançaram na cidade de São Carlos a semente que iria futuramente frutificar a região e o país como um todo: a formação de profissionais altamente qualificados e o desenvolvimento da ciência nacional começavam, aí, a dar seus primeiros e decisivos passos. Roberto Mendonça Faria, Glaucius Oliva, Antonio Carlos Hernandes, Tito José Bonagamba e Vanderlei Bagnato, na qualidade de diretores mais recentes do Instituto, souberam, de forma magistral, continuar esse caminho de sucesso, reforçando e aperfeiçoando os passos de seus pioneiros antecessores. Com todos eles, a cidade de São Carlos e o IFSC/USP começaram a ocupar um lugar de destaque não só em nível nacional, como também no exterior.

Com a comemoração, no dia 11 de agosto, de sua milésima Dissertação de Tese - ou seja, a formação de mil Mestres -, o IFSC/USP aguarda, a partir de agora e com entusiasmo redobrado, a celebração da sua milésima Defesa de Doutorado, continuando assim uma trilha de indiscutível sucesso na formação de dezenas de milhares de bacharéis e licenciados, que passaram a contribuir, com suas especializações e know-how, para o desenvolvimento do País e para o engrandecimento da Universidade de São Paulo.

Mesmo em tempo de pandemia, as palavras e a satisfação desta comemoração estão bem evidentes nas palavras de alguns dos mestres do IFSC/USP, através do vídeo que apresentado no link https://www.youtube.com/watch?v=JM_uOOd0jVE&t=3s (Rui Sintra - Assessoria de Comunicação - IFSC/USP)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também