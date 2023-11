Inauguração do 3° Natal das Luzes do Santuário da Babilônia acontece nesse sábado (2)

Crédito: divulgação

A inauguração do 3° Natal das Luzes do Santuário da Babilônia acontece nesse sábado (02). Com o tempo litúrgico do Advento, nesse primeiro final de semana, inicia-se caminho para o Natal de Jesus.

A inauguração das luzes acontecerá às18h, com a Santa Missa e apresentação do Coral da USP São Carlos. O evento conta com cerca de 10.000m² de jardim decorado, incluindo a bela fachada do Santuário. Haverá também um presépio externo, árvores de Natal, áreas instagramáveis e muitas luzes e novidades. O local estará aberto todos os dias para visitação até às 21h, e aos sábados haverá praça de alimentação.

Essa iniciativa foi um sonho do Pe. Everton (reitor) e é realizada pela comunidade local do Santuário da Babilônia, com a participação de fiéis, sitiantes e devotos.

