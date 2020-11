IFSP São Carlos oferece cursos gratuitos de Resíduos Sólidos e uso do Scratch

Crédito: Divulgação

Oferecendo constantemente atualização para a comunidade na qual está inserido, o campus de São Carlos traz a oportunidade de 2 novos cursos de Extensão que você confere abaixo:

Curso 1: Gestão de Resíduos Sólidos

O curso tem como objetivo formar profissionais capacitados para atuar na gestão de resíduos sólidos, tanto em órgãos públicos quanto em empresas, colaborando com a sociedade na gestão ambiental, a fim de buscar soluções para minimizar os impactos negativos ao meio ambiente e à saúde pública provocados pelo gerenciamento inadequado desses resíduos. O profissional poderá desempenhar as funções relacionadas com a gestão dos diferentes tipos de resíduos sólidos: Domiciliares, de Construção Civil, de Serviços de Saúde, Eletroeletrônicos, Industriais, Radioativos, Agrossilvopastoris, entre outros. O gestor de resíduos sólidos enfrentará os desafios relacionados ao tratamento e disposição final ambientalmente adequados dos resíduos sólidos, conforme normas técnicas e legislações vigentes. O participante receberá informações sobre a classificação dos resíduos, segundo as normas da ABNT e segundo a Política Nacional dos Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010); sobre a responsabilidade pelo gerenciamento de cada tipo de resíduo; bem como sobre estratégias para a gestão integrada desses resíduos (redução, reuso e reciclagem), de maneira a minimizar ou evitar a poluição e contaminação ambiental. Dessa forma, o profissional poderá contribuir para a gestão municipal e empresarial. As aulas serão ministradas de forma remota e síncrona às segundas e quartas-feiras, com atividades assíncronas pelo Moodle. O início das aulas está previsto para o dia 25/11/2020 e término previsto para 20/01/2021.

As inscrições ocorrem do dia 16 a 21/11/2020 no link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9YhJscwqetqK5wV4Y_GGRpRPCWiOjYBxB11k5cyIYYpZpnQ/viewform

Curso 2: Programação como recurso pedagógico através do Scratch.

O curso consiste em utilizar a plataforma de programação dedicadas às crianças Scratch. Será abordado todos os recursos de programação disponível por aquela plataforma (https://scratch.mit.edu/), destinada acrianças entre 7 e 14 anos de idade. Inicialmente serão apresentados todos os portais orientados ao treinamento e apoio, tanto de professores quanto dos alunos, para diferentes plataformas de programação. Após uma introdução geral sobre os princípios de programação de computador, com técnicas de construção de algoritmos, pretende-se mostrar aos cursistas a plataforma em questão. A porta de entrada para o mundo da programação, montando códigos, se dará por exemplos simples, tirando proveito dos tutoriais disponíveis. Nenhuma instalação de qualquer software será necessária, pois todos funcionam on-line, sem nenhum custo adicional. A maior parte das práticas são concentradas no Scratch. Ele consiste em realizar os códigos de programação através de peças de quebra-cabeça, tornando-se bem intuitiva para o aprendizado de uma criança. A interface é toda em português, é um ótimo meio de introduzir este mundo da programação de forma lúdica. O curso está estruturado em formato livre (modalidade à distância e aberto), e não possui um cronograma fixo para a realização das atividades que deverá ser realizado durante o período de duração do curso. O início das aulas está previsto para o dia 07/12/2020 e término previsto para 12/03/2021.

As inscrições ocorrem do dia 16 a 31/11/2020 no link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUukYdc10E_GsTRFscbHPNCMWZ_KcV_3TU_3KgewqJxTeTQA/viewform

Os cursos são totalmente gratuitos e as informações, prazos e link de inscrição pode ser conferida através do https://drive.ifsp.edu.br/s/5V0EUPxWxbXRG3d#pdfviewer

Para conhecer mais do IFSP São Carlos e seus cursos, acesse scl.ifsp.edu.br

