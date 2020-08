IFSP São Carlos oferece cursos gratuitos de gerenciamento de manutenção de aeronaves e de operação de drones

Crédito: Divulgação

O campus São Carlos do IFSP superou a marca de 1.000 inscritos nos cursos gratuitos de extensão à distância em “Introdução ao Gerenciamento da Manutenção de Aeronaves” (40h) e em “Regulamentação e Operação de Drones” (30h).

Você também pode participar destes cursos. As inscrições gratuitas para os cursos online estão abertas até 20 de novembro de 2020, e os interessados devem preencher um formulário digital para participar do Processo Seletivo conduzido pelo IFSP.

Para conhecer as regras para participar destes cursos, clique no link abaixo e confira o edital https://drive.ifsp.edu.br/s/UTsBc2ojNssyyj8.

O interessado em fazer o curso, deve ler o Edital e preencher o questionário do link abaixo:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsXF6wzWfJ9eynB9byE1h7dtNfmg9p4bomNF86sRSy1JERiQ/viewform.

A classificação, tendo em vista as vagas oferecidas, será gerada por ordem de preenchimento da inscrição, e o processo seletivo pode se encerrar antes do prazo, caso seja atingida a quantidade de vagas previstas para cada curso, ou por determinação da Coordenadoria de Extensão do Campus São Carlos do IFSP.

O curso de Introdução ao Gerenciamento da Manutenção de Aeronaves visa promover o desenvolvimento de competências que permitam aos seus participantes, compreenderem, explicarem, e preverem a melhor forma de estruturar uma organização de manutenção aeronáutica e a gestão dos seus respectivos processos através do uso das ferramentas da qualidade.

Já o curso de Regulamentação e Operação de Drones visa proporcionar aos participantes a imersão nesse setor e criar um alicerce sólido para que explorem de forma consciente e segura as diversas possibilidades e benefícios que o uso de aeronaves não tripuladas pode trazer à sociedade e ao meio produtivo.

O único requisito definido pelo IFSP é que o candidato tenha mais de 18 anos.

