Identificada vítima de atropelamento na Washington Luís

Crédito: Maycon Maximino

Foi identificado o homem que morreu atropelado por uma picape no final da manhã desta quinta-feira (4), na rodovia Washington Luís, em São Carlos. Trata-se do aposentado José Aroldo dos Santos, de 62 anos.

O filho compareceu no plantão polícia e fez o reconhecimento. Segundo ele, o pai era alcoólatra e costumava andar por vários locais da cidade.

Santos tentou atravessar a rodovia na altura do trevo da Getúlio Vargas e acabou atingido por um veículo Fiat Strada que seguia no sentido interior/capital. O motorista ainda tentou desviar, mas acabou atingindo a vítima que morreu no local.

O condutor da picape foi submetido ao teste do bafômetro que deu negativo para a ingestão de álcool.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária na Central de Polícia Judiciária.

