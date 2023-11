Hemodinâmica da Santa Casa chega à marca de 30 mil procedimentos

Crédito: Comunicação Santa Casa

A Santa Casa de São Carlos chegou à marca de 30 mil procedimentos de hemodinâmica. Deste total de procedimentos em serviço que diagnostica e trata doenças cardiovasculares e neurológicas, cerca de 20 mil foram cateterismos e 10 mil angioplastias coronárias.

As doenças cardiovasculares, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) são a maior causa de morte no Brasil entre homens e mulheres. No caso específico das mulheres, as doenças cardiovasculares matam mais do que todos os tipos de câncer somados.

Segundo o cardiologista Sérgio Berti, nesse sentido, a Santa Casa de São Carlos se destaca no tratamento de doenças cardiovascular pela dedicação do corpo clinico e das novas tecnologias. “Cada vez mais estamos nos preparando para acompanhar as novas tecnologias que nos permite tratar casos muito complexos. E tudo isso, graças a confiança da cardiologia clínica”, disse.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também