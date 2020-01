Guarda Municipal auxiliará Cavalgada Solidária

Crédito: Divulgação

Marcada para acontecer no dia 9 de fevereiro, a quinta edição da Cavalgada Solidária em prol da Rede Feminina de Combate ao Câncer está com sua logística e estratégia de segurança em andamento.

Edmilson Rossi, sargento da Polícia Militar e diretor de segurança da Comissão Paixão Sertaneja, organizadora do evento, esteve na base da Guarda Municipal para formalizar a parceria, que fará o trabalho de sinalização, segurança e organização no trajeto dos cavaleiros e amazonas no evento.

“O apoio da Guarda Municipal é muito importante. Sempre nos auxiliam e com a expectativa de ser um evento muito grande, esta força será fundamental para a ordem e segurança dos participantes”, afirmou Rossi.

Samir Gardini, secretário de Segurança Pública, confirmou a parceria e elogiou mais uma vez a organização. “Pelo quarto ano estaremos juntos. A finalidade do evento e a dedicação da Comissão é exemplar. A guarda municipal gosta deste evento, crianças e famílias participam em peso e é um marco para a cidade e a qualidade e atenção será redobrada”, finalizou Samir.

A saída da Cavalgada Solidária será pontualmente às 11h no terreno ao lado do Ceme na Avenida Getúlio Vargas. Polícia Militar, Guarda Municipal e agentes de trânsito cuidarão da segurança e logística do evento, que está entre os maiores do Brasil neste segmento.

