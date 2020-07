Grupo Sinsef faz drive-thru solidário em São Carlos e irá arrecadar alimentos para o Hospital de Amor

Crédito: Divulgação

O Grupo Sinsef irá ceder parte de sua estrutura para ajudar ainda mais a campanha Direito de Viver em São Carlos. A ação solidária tem como meta recolher alimentos que serão doados para o Hospital do Amor de Barretos.

Neste sábado, 11, das 8h às 13h, os colaboradores da empresa estarão em frente ao Memorial São Carlos, na Avenida Salgado Filho, ao lado do cemitério Nossa Senhora do Carmo, quando irá acontecer um drive-thru solidário.

Sem sair do carro, as pessoas poderão fazer doação de arroz, feijão, leite ou achocolatado e ajudar na manutenção desde que é um dos hospitais mais importante do país.

O Hospital do Amor de Barretos serve diariamente aproximadamente sete mil refeições gratuitamente para pacientes e acompanhantes. É um trabalhão que não seria possível sem a ajuda das pessoas que amam o próximo. O Grupo Sinsef espera por você e os organizadores prepararam ótimas surpresas para quem colaborar!

