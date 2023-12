Frequentadores reclamam da Casa de Passagem de São Carlos

SIGA O SCA NO

Frequentadores da Casa de Passagem não possuem nem local para sentar - Crédito: Divulgação

Frequentadores da Casa de Passagem (popularmente conhecido como albergue), localizado na rua Rotary Club, na Vila Celina, entraram em contato com o São Carlos Agora no início desta semana para fazerem uma denúncia que consideram gravíssima: o estado do imóvel, que estaria em abandono, além da alimentação oferecida diariamente. O tratamento oferecido seria desumano.

Os denunciantes elencaram os problemas que estariam acontecendo no imóvel. Um deles, a alimentação. Garantiram ao portal, que marmitas estariam sendo utilizadas desde o início de novembro e seriam somente porções de arroz, feijão e ovos. No café da manhã, estariam servindo pães “vencidos”. Quando iriam se alimentar, são obrigados a sentar no chão por falta de cadeiras.

Quanto as instalações, afirmam, não teriam escadas nos beliches, não teria sabonete para o banho e ainda, os lençóis seriam lavados apenas com a utilização de água.

Itens elencados

Durante a entrevista, o denunciante fez questão de elencar os problemas que teria encontrado na Casa de Passagem, a seguir, transcritos:

Ralos entupidos

Apenas um tanque

Falta de sabonetes

Falta de toalhas

Falta de camas

Camas precárias sem escadas

Sem copos

Sem colher

A mesma marmita (cardápio) há meses servida

Sem cadeira para sentar durante a alimentação

Sem produtos de limpeza (como rodo, vassoura, pá de lixo)

Tanques vazando água

O mesmo tanque que lava a marmita, é feita a higiene pessoal.

Outro lado

O SCA entrou em contato com a assessoria de imprensa e assim que a resposta for dada, a matéria será atualizada.

