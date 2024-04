Final de semana promete ser de calor

Registro da leitora Renata Costa em Água Vermelha -

Sexta (05/04)



As condições de tempo no estado de São Paulo, seguem com céu claro a parcialmente nublado e com pancadas de chuva isoladas em algumas regiões, devido ao calor e a umidade atmosférica. As temperaturas continuarão elevadas.

Sábado (06/04)



Céu claro a parcialmente nublado e sem chuva no interior do estado de São Paulo. Na faixa leste do estado, ocorre o aumento da nebulosidade com chuvas isoladas, principalmente no litoral devido a rápida passagem de uma frente fria. As temperaturas continuarão em elevação.

Domingo (07/04)



O dia começa com poucas nuvens no estado de São Paulo, no período da manhã, no interior do estado e parcialmente nublado na faixa leste, devido ao afastamento da frente fria. A partir da tarde, há previsão de pancadas de chuva isoladas, devido ao aquecimento diurno. As temperaturas permanecem elevadas.

Fonte: IPMET

