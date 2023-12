Feira Natalina encanta o final de semana em São Carlos

Momento da chegada de São Nicolau durante a Feira Natalina - Crédito: Divulgação

Um sucesso absoluto. Assim foi definida Feira Natalina, realizada no final de semana na Capela Mãe do Bom Conselho, no Arautos do Evangelho, na rodovia Dr. Paulo Lauro (SP-215). O evento teve o apoio do São Carlos Agora e contou uma contagiante festa religiosa.

As atividades tiveram início às 15h30 e foi até às 21h com um bom público e várias atrações para o entretenimento da criançada. O ponto alto, foi a chegada de São Nicolau, trazendo os presentes e a inauguração das Luzes de Natal.

De acordo com os organizadores, o Arautos do Evangelho convida a população para, durante este mês, assistirem à apresentação do presépio Luz, Som e Movimento, que estará aberto a visitação pública todos os finais de semana. Maiores informações podem ser obtidas pelo WhatsApp 16 99204-3157.

