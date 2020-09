Fase verde, Dia das Crianças, Black Friday, Natal; Acisc aposta em retomada do comércio e da economia

Domingues sobre os três últimos meses de 2020: "Temos as melhores expectativas possíveis. Já estamos preparando ações importantes para ajudar a melhorar as vendas no nosso comércio" - Crédito: Divulgação

Se os nove primeiros meses de 2019 foram trágicos para o comércio de São Carlos, principalmente para os estabelecimentos localizados na baixada do Mercado Municipal, a expectativa da Associação Comercial e Industrial de São Carlos (Acisc) é que os três últimos meses do ano sejam marcados por evolução no segmento.

Esta é a expectativa do presidente José Fernando Domingues que está há cinco anos à frente da entidade e cujo mandado encerra-se em 2021.

Em entrevista exclusiva ao São Carlos Agora, Domingues foi sabatino e não se furtou a nenhuma pergunta. Lembrou das enchentes de janeiro e fevereiro que causaram imenso prejuízo ao comércio e em março, o início da pandemia da Covid-19 que obrigou os comerciantes a fecharem seus estabelecimentos e obedecerem determinações do Governo do Estado. “Tivemos um ano atípico por conta da pandemia do novo coronavírus. Infelizmente, nosso comércio sofreu bastante e perdeu muito também”, disse.

Passada a fase mais turbulenta em 2019, Domingues respira fundo e acredita agora é momento de reaquecer as turbinas e ter otimismo.

Ele garantiu que a Acisc fará sua parte e aguarda que o Governo do Estado coloque São Carlos na fase verde do Plano São Paulo. Paralelo a isso, disse que a entidade já prepara iniciativas para o Dia das Crianças e para o Black Friday (em novembro).

Porém, a “cereja do bolo” será uma promoção especial para o Natal. O presidente da Acisc não revelou os detalhes, se comprometendo a fazê-lo nos próximos dias.

VENDAS E EMPREGOS

Durante a entrevista, Domingues disse ainda que o momento é de reaquecimento. Segundo ele, se nos primeiros meses do ano ocorreram muitas demissões, com a retomada do comércio ocorre o inverso.

“Novas vagas de emprego deverão ser criadas. O Núcleo de Economia da Acisc está fazendo um estudo sobre os empregos temporários que deverão ser criados nos próximos meses, o qual divulgaremos nas próximas semanas”, prometeu.

A ENTREVISTA

São Carlos Agora - Nestes primeiros nove meses de atividades comerciais em São Carlos, dos quais, somente três foram considerados “normais”, sem pandemia. Qual a análise da Acisc?

José Fernando Domingues - Tivemos um ano atípico por conta da pandemia do novo coronavírus. Infelizmente, nosso comércio sofreu bastante e perdeu muito também, em especial, os comerciantes instalados na baixada do Mercadão que, além da pandemia, sofreram com as enchentes que castigaram a cidade no início do ano. Agora que estamos conseguindo recuperar alguma coisa, com a flexibilização na abertura do comércio. Não é o esperado, mas já melhorou bastante.

SCA - Em comparação a 2019, as vendas tiveram queda acentuada?

Domingues - Com toda certeza! Perdemos muito esse ano, comparando com o ano passado. Ficamos uma grande parte do ano fechados, sem poder trabalhar. Muitos conseguiram atenuar as perdas, inovando com atendimentos delivery, mas em geral, o comércio perdeu bastante.

SCA - Houve muitas demissões e fechamento de estabelecimentos?

Domingues - O Caged mostrou que tivemos demissões, porém, se acompanharmos os números dos últimos meses, vemos que, com a reabertura gradual do comércio, as contratações estão sendo retomadas. Quanto ao fechamento de estabelecimentos, até que não tivemos muitas ocorrências. Vale lembrar que muitos optaram pela MEI (Microempreendedor Individual), o que apresentou um grande crescimento de abertura nesse ano.

SCA - A partir de agosto, com o gradativo retorno às atividades, como foi o comportamento do comércio de uma forma geral?

Domingues - Graças a Deus tem sido positivo. Fizemos uma ação de Dia dos Pais, ligado à emissão de cupons fiscais, que foi totalmente satisfatória. Em apenas oito dias, todos os brindes que colocamos à disposição, se esgotaram. Calculamos que tivemos uma melhora de 30% a 40% nas vendas, comparando aos meses que o comércio estava fechado.

SCA - O reaquecimento econômico foi o esperado, acima ou aquém do esperado? Por que?

Domingues - Dentro do esperado. Especialistas em economia apontam que a normalização leva um tempo. Como respondemos acima, muitas pessoas perderam seu emprego e estão sendo recolocadas agora. Acreditamos que teremos meses melhores até o final do ano. Claro que não podemos esquecer de solicitar a responsabilidade de todos, quanto às medidas sanitárias, pois a pandemia ainda não acabou.

SCA - A partir de outubro, levando em consideração que ocorra o “novo normal”, qual a expectativa do comércio para o final do ano?

Domingues - Temos as melhores expectativas possíveis. Já estamos preparando ações importantes para ajudar a melhorar as vendas no nosso comércio e esperamos que a pandemia continue controlada para avançarmos para a fase verde do Plano São Paulo.

SCA - A expectativa é de que as vendas retornem ao patamar de 2019, seja inferior ou as vendas podem ser maiores? Qual a estimativa da Acisc?

Domingues - Esperamos que sim. Pelo menos igual ao ano passado. Mas claro, a estimativa da Acisc é que seja melhor. Se depender da nossa entidade vai ser! Temos uma grande surpresa para o final do ano.

SCA - Haverá alguma campanha para incentivar o consumidor a investir no comércio de São Carlos?

Domingues - A Acisc nunca parou. Quando o comércio estava fechado, a gente criou o Acisc Delivery, no nosso aplicativo, no intuito de ajudar a divulgar todos os comércios que estavam fazendo entregas de produtos. A ação foi um grande sucesso. Recentemente, criamos o Acisc Commerce com o objetivo de alavancar as vendas pelos canais digitais, realizando uma verdadeira transformação no comércio local. Tivemos a ação do Dia dos Pais, já estamos programando a campanha de Natal – que será a grande surpresa para o final do ano que citei acima – antes, porém, teremos outras ações como Dia das Crianças e Black Friday. E estaremos sempre ao lado dos comerciantes.

SCA - Quanto ao mercado de trabalho. Espera-se um aquecimento de novas vagas? Há a expectativa de empregos temporários?

Domingues - Esperamos sim! Se a situação da pandemia seguir dessa forma, acreditamos que as vendas continuarão aumentando. Com isso, novas vagas de emprego deverão ser criadas. O Núcleo de Economia da Acisc está fazendo um estudo sobre os empregos temporários que deverão ser criados nos próximos meses, o qual divulgaremos nas próximas semanas.

SCA - Na análise dos comerciantes, as medidas tomadas pelas autoridades responsáveis quanto a pandemia da Covid-19 na questão de isolamento social e fechamento das lojas por um período foram corretas? Por que?

Domingues - Na nossa análise, tivemos bastantes erros e acertos. Por ser uma situação nova para todos nós, o início do enfrentamento da pandemia foi bastante penoso para nosso setor. O Governo do Estado determinou o fechamento das atividades comerciais em todo o território paulista, sem levar em conta as particularidades de cada região e/ou município, e os Poderes Executivos Municipais ficaram de mãos atadas, e pouco conseguiram fazer, pois eram obrigados seguir a determinação do governador. Atualmente, isso mudou. Agora, o governador João Doria transferiu a responsabilidade aos prefeitos. Como disse acima, é uma situação nova que estamos vivendo. Mas nosso comerciante é muito forte e, com muita luta e trabalho, vem conseguindo dar a volta por cima.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também