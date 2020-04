Falta gás de cozinha em São Carlos

Botijão de gás está em falta em São Carlos - Crédito: Agência Brasil

Muitos leitores entraram em contato com o whatsapp do SCA reclamando da falta de gás em distribuidoras de gás de cozinha na cidade. Está muito difícil de achar o botijão GLP de 13 kg.

O SCA entrou em contato com algumas revendedoras e a resposta é que não havia o produto para entregar e não há previsão de chegada. Em um estabelecimento chegaram 10 botijões que foram vendidos rapidamente para pessoas que estavam aguardando na fila na frente do depósito.

A falta de gás se deve a grande procura do produto por causa da pandemia de coronavírus e os consumidores estão estocando desnecessariamente botijões. Outro fator é que aumentou o consumo, já que muitas pessoas estão comendo em casa, gastando mais gás, devido as medidas de distanciamento social.

Petrobras

A Petrobras informou que está reforçando o abastecimento do gás liquefeito de petróleo (GLP), através de compras adicionais já efetuadas dentro do seu programa de importação. As importações adicionais se somarão às produções atuais das refinarias da região Sudeste, com a chegada de três navios no porto de Santos, o primeiro nesta segunda-feira (30) e os outros dois, nos dias 6 e 10 de abril.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também