FAI divulga empresa selecionada para remoção de eucaliptos em área da UFSCar perto do IFSP

Crédito: Divulgação

A Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FAI) da UFSCar divulgou a empresa selecionada que irá realizar serviços de corte, carregamento e transporte de eucaliptos e também a limpeza da área.

A empresa contratada vai ficar responsável por retirar eucaliptos com aproximadamente 15 anos de idade do campus da UFSCar em São Carlos por questão de segurança. As árvores ficam em uma área de 7.200 metros quadrados, perto da quadra do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) e, justamente pela idade avançada, podem trazer riscos a quem circula próximo à região.

CONFIRA O RESULTADO DA CHAMADA NO SITE DA FAI (https://sistemas.fai.ufscar.br/home/noticia/2627/fai-divulga-empresa-selecionada-para-remocao)

Para se inscrever na seleção, as empresas interessadas enviaram representantes para uma visita técnica ao local de onde serão retirados os eucaliptos. O encontro foi realizado no dia 27 de março e conduzido pelos técnicos representantes do projeto.

A empresa contratada deverá executar o serviço no período máximo de 30 dias, contados a partir da assinatura da ordem de serviço. Havendo a necessidade, o prazo poderá ser prorrogado pelo mesmo período, desde que a empresa selecionada apresente justificativa que seja aprovada pela equipe que irá fiscalizar a execução do trabalho.

Leia Também