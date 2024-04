Evento solidário vai ajudar são-carlense de apenas 6 anos

Crédito: Arquivo pessoal

Um evento solidário será realizado nesta sexta-feira, 5, a partir das 19h, no Komb’s Bar (Avenida Comendador Alfredo Maffei, 4320, no Jardim Ricetti) em prol do pequeno Miguel Levy, acometido do Transtorno do Espectro Autista (TEA) e portador de uma doença rara, degenerativa denominada Distrofia Muscular de Duchenne.

O evento é beneficente e contará com toda estrutura, como parte gastronômica e bebidas do Komb’s Bar. O couvert custará R$ 15,00 e a arrecadação, será destinada para o seu tratamento.

O Grupo Voluntários Sertanejos do Bem apoiará o evento beneficente, que terá a atração musical de André e Mari e do DJ Ander Z.

Miguel Levy

Miguel Levy tem 6 anos, reside em São Carlos com seus pais e possui Transtorno do Espectro Autista (TEA) e é portador de uma doença rara, degenerativa denominada Distrofia Muscular de Duchenne. Ela é neuromuscular genética, que se caracteriza como um distúrbio progressivo e irreversível no tecido muscular, em especial a musculatura esquelética, que recobre totalmente o esqueleto e está presa aos ossos.

No início da vida o portador tem dificuldades para andar e quando atinge os 7 anos, apresenta dificuldades motoras, deixando de correr, pular e subir escadas. Aos 12 anos o portador perde a capacidade de andar. Durante toda a vida acontecem contraturas nas articulações, fadiga e dificuldades de aprendizagem. Depois de perder a capacidade de andar, a doença se agrava ao longo da vida e atinge toda a musculatura esquelética, ocasionando problemas cardíacos e respiratórios.

