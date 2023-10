Estão abertas as inscrições dos editais da lei Paulo Gustavo

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Esportes e Cultura de São Carlos informa que as inscrições para os quatro editais da Lei Paulo Gustavo permanecem abertas até o próximo dia 29 de outubro.

A Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar nº 195/2022) viabiliza o maior investimento direto no setor cultural da história do Brasil. O Município de São Carlos conseguiu através do Plano de Ação aprovado pelo Ministério da Cultura, R$ 2.026.807,60 que serão transferidos para o setor cultural do município através desses editais.

A Lei é, também, um símbolo de resistência da classe artística. Foi aprovada durante a pandemia de COVID-19, que limitou severamente as atividades do setor. É, ainda, uma homenagem a Paulo Gustavo, artista símbolo da categoria, vitimado pela doença.

Os agentes culturais de São Carlos devem ficar atentos aos quatro editais publicados no Diário Oficial do dia 07/10/2023 http://servico.saocarlos.sp.gov.br/licitacao/exibe-licitacoes.php?dados=Chamada%20Publica@2023@saocarlos.sp.gov.br. Um edital é específico para o setor audiovisual, contemplando projetos de produção e de formação. Outro edital se refere ao fomento contemplando projetos para as demais áreas da cultura. O terceiro edital é de premiação para agentes culturais de reconhecida trajetória no município. O quarto e último edital é referente a concessão de subsídio a espaços culturais.

Para se inscreves basta clicar no link referente ao edital de interesse. Confira as opções:

Edital Audiovisual: https://forms.gle/HbTFmvQYg4KUBgdc9

Edital Demais áreas: https://forms.gle/uyogjqJa9PqjXrU5A

Edital Trajetória: https://forms.gle/75LkEW94bU8RNGph9

Edital subsídio a espaços: https://forms.gle/ynQLzVKSZARN8nqb8

A inscrição também pode ser feita de forma presencial na sede do CEMAC (Centro Municipal de Artes e Cultura), localizado na rua São Paulo, nº 745, no centro. O horário de atendimento é de segunda à sexta-feira, das 9h às 16h.

Outras informações podem ser obtidas com a equipe do CEMAC pelo e-mail lpgsaocarlos@gmail.com ou pelo telefone (16) 3419-8997.

