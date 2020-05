Daniel recebe retribuição de apoio com doação de são-carlenses

Crédito: Divulgação

Realizada no último domingo, 10, em comemoração ao Dia das Mães, a live do cantor Daniel, além de uma gigantesca audiência e levantamento de recursos e itens para hospitais e pessoas necessitadas, recebeu uma doação como forma de gratidão.

Através da empresa Socil, o são-carlense Tiago Azenha, que juntamente com Guerino Baldan e Rykoff Aidar organizam o Leilão Amigos Contra o Câncer, evento considerado o maior em resultados da história de São Carlos, doaram uma tonelada de arroz para a campanha do artista de Brotas que irá ser revertida para os mais necessitados.

“É um prazer através da Socil, que tem compromisso social retribuir o apoio do cantor Daniel, obtivemos uma venda recorde com uma imagem por ele nos doada no leilão e agora fazer nossa parte também é gratificante. Que Deus abençoe as pessoas que estão precisando de ajuda e os que estão doando”, finalizou Azenha.

