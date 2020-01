Computação, matemática e estatística: workshop busca aproximar academia do setor produtivo

Crédito: Divulgação

Com o objetivo de incentivar o diálogo entre academia e setor produtivo, será realizado em 13 e 14 de fevereiro o 1° Workshop Matemática e Indústria. O evento, que ocorrerá no Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), no Rio de Janeiro, é voltado para pesquisadores, estudantes de graduação e pós-graduação nas áreas de matemática, estatística, computação, além de gestores e pesquisadores de empresas. A iniciativa é realizada através de uma parceria entre o IMPA e o Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, por meio do Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria (CeMEAI).

As inscrições estão abertas até 20 de janeiro e podem ser feitas pelo site do IMPA. Estudantes de graduação e pós-graduação – especialmente de matemática, estatística ou computação – podem concorrer a auxílio financeiro. As bolsas são limitadas, no valor de R$ 200 para estudantes moradores na região urbana do Rio de Janeiro, e de R$ 600 para os demais. Os beneficiados deverão participar em todas as atividades do evento.

Além de apresentar as ferramentas matemáticas existentes no IMPA e no CeMEAI para a resolução de problemas concretos da indústria, o workshop pretende fomentar a demanda das empresas por parcerias no setor acadêmico, em particular nas áreas de energia e de finanças, e divulgar projetos de colaboração em curso.

A programação inclui palestras de apresentação de ferramentas matemáticas, relatos de casos e oficinas de discussão de problemas formulados por empresas participantes. O comitê organizador é formado por Marcelo Viana, diretor-geral do IMPA; Luciano Irineu de Castro, pesquisador do IMPA; José Cuminato, docente do ICMC e diretor do CEPID-CeMEAI; e José Carlos Tigre, da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também