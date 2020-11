Comércio vai abrir das 10h às 20h durante a Black Friday 2020

A Black Friday deste ano está marcada para acontecer na sexta-feira do dia 27 de novembro, com horário especial das 10h às 20h. No sábado, 28, as lojas estarão abertas das 9h às 17h.

A crise do coronavírus trouxe muitas mudanças no contexto econômico global e, por consequência, houve vários reflexos no comportamento do consumidor. Apesar disso, alguns setores acabaram vivenciando vantagens e a transformação digital foi impulsionada.

Notando toda essa transformação, a ACISC lançou o “ACISC Commerce”, que é uma maneira mais fácil, segura e inteligente de vender via WhatsApp, Facebook Messenger e/ou Instagram Direct, possibilitando que os comerciantes recebam pagamentos das principais bandeiras de cartão

Para o presidente da ACISC, José Fernando Domingues, a Black Friday de 2020 pode ser uma grande oportunidade para impulsionar as vendas. “De acordo com o nosso Núcleo de Economia, os índices apontam uma expectativa de 6 a 11% no aumento das vendas para a Black Friday, com relação às vendas médias ao longo do mês de outubro”, afirmou.

De acordo com uma pesquisa realizada pela área de Inteligência de Mercado da Globo, para 2020, uma parcela de 42% dos consumidores tem planos de comprar. Entre os que não sabem (35%) ou não pretendem comprar (23%), 08 em cada 10 mudaria de ideia se pudesse ajudar a manter empregos.

“Daí a importância dos lojistas se planejarem com antecedência para promover descontos reais aos consumidores. A Black Friday é uma grandiosa chance para nossos comerciantes aumentarem suas vendas, porém, todos precisam estar preparados com promoções atrativas e, claro, uma boa comunicação visual em suas lojas”, contou Zelão.

Para o economista Elton Eustáquio Casagrande, o comércio eletrônico forte e crescente poderá não causar perdas ao comércio de rua, pois os preços nas plataformas eletrônicas não permitem barganha. “Nas lojas físicas é possível!! Este pode ser o grande diferencial, colocando as vendas físicas em vantagem, especialmente porque a renda nos bairros foi aumentada pelos auxílios”, revelou.

A campanha Natal Premiado ACISC 2020, que vai sortear 01 Apartamento da ADN Construtora com 01 veículo zero-quilômetro (Renault Kwid) na garagem e mais 07 Patinetes Elétricos da MUUV, também será um grande atrativo para que os consumidores de São Carlos e região efetuem suas compras na Black Friday 2020. “Sem dúvida nenhuma, a nossa campanha de Natal vai ajudar a impulsionar as vendas na Black Friday e também as de final do ano, pois é a maior premiação da região e uma das maiores do estado”, lembrou o presidente da ACISC.

Como participar da Black Friday?

Para participar da campanha Black Friday é necessário oferecer descontos reais no dia da promoção e também decorar sua loja ou vitrine com as cores da campanha “preto, vermelho e/ou amarelo”, com objetivo de chamar a atenção dos consumidores. Para mais informações entre em contato com o Departamento de Relacionamento da ACISC, através do telefone (16) 3362-1900.