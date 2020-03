Com a ajuda do São Carlos Agora, Tayná retorna para casa

Tayná com a sua mãe, Elisângela - Crédito: Divulgação

Foram aproximadamente 48 horas de angústia e desespero. Mas, com a ajuda do São Carlos Agora, a garotinha Tayná, de apenas 13 anos, retornou para casa e está ao lado dos pais Elisângela e Marcelo Berreiro e de sua irmãzinha de 5 anos.

Tayná desapareceu por volta das 13h de segunda-feira, 23, de sua casa, na rua 3, no Antenor Garcia.

Após a publicação do pedido de ajuda no portal, informações davam conta que a garota estaria no Cidade Aracy. Os pais foram até o seu encontro na final da tarde de ontem.

Desta forma, é o São Carlos Agora lado a lado com a população na prestação de serviços sociais.

