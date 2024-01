Moradores de dois bairros de São Carlos entraram em contato com o SCA e informaram a captura de duas cobras,

Um dos repteis, estava no quintal de um imóvel na rua Miguel Donófrio, no Jardim Santa Angelina e foi resgatada por uma equipe do Corpo de Bombeiros e o segundo, na Unidade de Saúde da Família (USF), na Avenida Capitão Luís Brandão, no São Carlos 8, próximo ao ecoponto do bairro.

