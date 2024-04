Clínica QSorriso é multada pelo PROCON

O Procon São Carlos autuou a empresa QSorriso - Clínicas Odontológicas - por desobediência no dever de prestar informações sobre a notificação expedida pelo órgão de defesa do consumidor.

A empresa havia sido notificada para esclarecer, no prazo de cinco dias, se houve o encerramento das atividades da unidade de São Carlos, e em caso positivo, como seria a rescisão dos contratos com os consumidores e como seria efetuado o reembolso total dos valores pagos.

Devido ao descumprimento do solicitado na notificação, o Procon São Carlos autuou a empresa, que poderá apresentar sua defesa à penalidade imposta.

Em caso de reclamações ou denúncias, o diretor Lucas Leão orienta que os consumidores procurem o Procon para buscar o devido reparo dos danos sofridos.



O Procon São Carlos está localizado na rua Rui Barbosa, 1.190, no centro. O horário de funcionamento presencial no Procon é das 8h às 15h30 e o atendimento por telefone das 9h às 15h30. Outras informações podem ser obtidas através do telefone/Whatsapp (16) 3419-4510.

Leia Também