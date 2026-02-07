Chuva forte provoca alagamentos em vários bairros de São Carlos na noite deste sábado

Uma forte chuva atingiu diversos bairros de São Carlos na noite deste sábado 0(7), causando pontos de alagamento e transtornos para motoristas e moradores.

De acordo com informações apuradas, há registros de alagamento na região do Shopping Iguatemi, além de ocorrências na Avenida São Carlos, AzulVille, Centro e no bairro Tancredo Neves. Em alguns trechos, o acúmulo de água dificultou o tráfego de veículos, exigindo atenção redobrada dos condutores.

Motoristas que trafegam pela cidade devem redobrar os cuidados, reduzir a velocidade e evitar vias alagadas, sempre que possível. Até o momento, não há informações oficiais sobre feridos ou desabrigados.

A orientação é para que a população acompanhe os comunicados dos órgãos oficiais e, em caso de emergência, acione a Defesa Civil ou o Corpo de Bombeiros.

