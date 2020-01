Casas Bahia sofre com enchente e contabiliza grande prejuízo

Crédito: Reprodução

O marido de uma funcionária da Casas Bahia, localizada no cruzamento das ruas General Osório com a rua Episcopal, no ‘coração’ de São Carlos, fez um vídeo de pouco mais de um minuto na noite de domingo, 12, logo após a enchente ocorrida após o temporal que caiu na cidade no final da tarde. Choveu o equivalente a 167,8 milímetros durante três horas, o maior volume dos últimos seis anos.

No vídeo, que circula nas redes sociais, mostra que as águas devastaram grande parte dos produtos que estão à venda, como TVs, aparelhos de som, colchões, ventilares, bikes, fogões, geladeiras, micro-ondas, entre outros produtos.

“Ninguém toma uma atitude. É difícil conviver com tais problemas”, disse em tom de desabafo o autor do vídeo que caminhava, como voluntário, pelo interior da loja e mostrava poças de água e muita lama, sequelas deixadas pela forte enchente.

