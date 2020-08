Casa de Portugal de São Carlos promove videoconferência com a psicóloga Barbara Kolstock Monteiro

Crédito: Divulgação

A casa de Portugal de São Carlos promove sexta-feira, 14, a partir das 18h15, uma videoconferência aberta a todos os interessados, com a psicóloga Barbara Kolstock Monteiro, que falará com o público sobre o tema "A vida em tempos da Covid: Como se adaptar para ter mais qualidade de vida e felicidade".

Convidada da Casa de Portugal de São Carlos possui graduação em Bacharelado e Formação de Psicólogos pela Universidade Federal de São Carlos - UFSCar (2009), Mestrado em Psicologia pela UFSCar (2015), Especialista em Psicologia Organizacional e do Trabalho pelo Conselho Federal de Psicologia (2018) e cursa Doutorado em Psicologia na UFSCar (ingresso em 2016). Atualmente, é professora da Universidade Metodista de Piracicaba (Unimep).

Tem experiência nas áreas de Psicologia Organizacional e do Trabalho e Psicologia Clínica Comportamental, atuando principalmente em saúde mental no ambiente universitário, saúde do trabalhador e gestão de pessoas.

Principais áreas de interesse: Saúde do Trabalhador, Psicologia Organizacional, Estresse,Psicologia Clínica Comportamental, Ansiedade, Depressão e Dor Crônica.

Os interessados em assistir a este evento deverão manifestar seu interesse, acessando o link https://us02web.zoom.us/j/83603255340?pwd=RU9NU2Mvc3AwREFGUnJqRys3OWVBZz09 até às 18h do dia 14 de agosto.

