Cartões da merenda serão entregues na próxima semana

Os alunos da rede municipal de ensino que fizeram o cadastro na Prefeitura de São Carlos, por meio do aplicativo da Secretaria Municipal de Educação, passam a receber a partir da próxima semana, os cartões da merenda. A empresa VB Alimentação, contratada pelo município, entregou nesta sexta-feira (05/06), 14 mil cartões já com o crédito de R$ 50,00 por aluno referente ao mês de maio. Todos os cartões foram despachados para entrega via ‘Correios’ de acordo com o endereço de cadastramento. O cartão da merenda terá validade somente enquanto perdurar a situação de pandemia, extinguindo-se com o retorno das atividades escolares presenciais. O uso é exclusivo para aquisição de gêneros alimentícios em mais de 450 estabelecimentos comerciais da cidade.

“Os cartões já estão sendo entregues com os créditos referentes ao mês de maio. Até 26 de junho será realizado outro crédito. Os recursos para abastecer os cartões, mais de R$ 700 mil por mês, são referentes a compra de produtos para a merenda escolar”, explica Caio Solci, secretário de Agricultura e Abastecimento.

Nino Mengatti, secretário de Educação, garante que o auxílio vai atender os alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II e do EJA. “Todos que se cadastraram por meio do aplicativo online vão receber o cartão. A lista de distribuição foi feita a partir desses dados. É um auxílio importante para as famílias que passam por dificuldades neste momento”.

Mengatti ressaltou, ainda, que para receber os valores nos próximos meses não é necessário refazer o cadastro. “Somente devem entrar em contato, via telefone, com a Secretaria de Educação, quem não receber o cartão até a próxima quinta-feira, dia 11 de junho. A equipe da Secretaria vai fazer todos os atendimentos para resolver qualquer questão pendente e para orientar pais e alunos”, finaliza o secretário.

A rede municipal de ensino possui 15.600 alunos regularmente matriculados, porém 14 mil se cadastraram.

Outras informações devem ser obtidas na Secretaria Municipal de Educação pelo telefone (16) 3373-3222.

