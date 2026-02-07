(16) 99963-6036
sábado, 07 de fevereiro de 2026
Cidade

Carro é engolido por alagamento durante forte chuva na noite deste sábado

07 Fev 2026 - 21h10Por Jessica Carvalho R
Um carro foi engolido por um alagamento durante a forte chuva que atingiu a cidade na noite deste sábado. O incidente ocorreu em um trecho que ficou completamente tomado pela água, surpreendendo motoristas que trafegavam pela região.

A Defesa Civil foi acionada e está no local para atender a ocorrência, avaliar os riscos e orientar o trânsito. Não há informações oficiais sobre feridos até o momento.

A orientação é para que os motoristas evitem passar pelo local, já que o nível da água permanece elevado e há risco de novos incidentes. As autoridades pedem atenção redobrada e que a população respeite os bloqueios e sinalizações.

