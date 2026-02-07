Carro é engolido por alagamento durante forte chuva na noite deste sábado

Um carro foi engolido por um alagamento durante a forte chuva que atingiu a cidade na noite deste sábado. O incidente ocorreu em um trecho que ficou completamente tomado pela água, surpreendendo motoristas que trafegavam pela região.
A Defesa Civil foi acionada e está no local para atender a ocorrência, avaliar os riscos e orientar o trânsito. Não há informações oficiais sobre feridos até o momento.
A orientação é para que os motoristas evitem passar pelo local, já que o nível da água permanece elevado e há risco de novos incidentes. As autoridades pedem atenção redobrada e que a população respeite os bloqueios e sinalizações.
Cidade21h25 - 07 Fev 2026