Carnaval deve começar com chuva e temperatura amena

Segundo o site Climatempo, o carnaval deve começar com tempo instável e com temperatura mais amena, com chuva a qualquer hora e risco de chuva forte no dia 21 de fevereiro (sexta-feira).

No dia 22, as áreas de instabilidade enfraquecem em quase todo o leste de São Paulo e a chuva fica fraca a moderada em quase toda região, incluindo a Grande São Paulo. Ainda pode chover forte no litoral norte.

Os dias 23, 24 e 25 já serão com períodos de sol e pancadas de chuva principalmente à tarde e à noite. Há risco de chuva moderada a forte pelo interior.

Terça-feira (18/02)



Com a aproximação de uma nova frente fria, prevista atingir o litoral paulista na quarta-feira, as chuvas intensificarão em todo estado, com intensidades moderadas/fortes, algumas acompanhadas de descargas elétricas, a partir do período da tarde.

Quarta-feira (19/02) a sexta-feira (21/02)



Frente fria desloca-se pelo litoral paulista, mantendo as instabilidades no estado de São Paulo, ocasionando muita nebulosidade e ocorrências de chuvas com trovoadas isoladas. As chuvas terão maior intensidade a partir da tarde.



