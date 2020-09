Capital das cavalgadas, São Carlos comemora o Dia do Cavalo

Crédito: Divulgação

Uma das maiores organizadoras de cavalgadas no Brasil, São Carlos comemora o dia de um importante personagem na história do Brasil: O cavalo.

Localizada em uma região onde a agropecuária se faz muito presente, o animal utilizado para a lida do campo, esporte e lazer, é também protagonista no que se refere as ações sociais na cidade. Prova disso são as arrecadações e o gigantesco número de participantes de todo Estado que aderem os eventos são-carlenses.

“Graças a Deus, aos cavalos e a compreensão dos participantes, unimos os bons tratos animais com o fortalecimento do segmento, tanto no que se refere ao crescimento do mercado, quanto na rede hoteleira, nossa última cavalgada recebeu 32 comitivas de outras cidades e isso demonstra que São Carlos tem hoje nome no cenário sertanejo depois de anos de esquecimento e uso político”, afirmou Rykoff Aidar.

Com apelo de grande parte do setor empresarial e da população, principalmente nas campanhas onde vítimas de câncer e crianças carentes são beneficiadas, São Carlos a cada ano vem obtendo destaque no universo dos equinos.

