Cantata e iluminação do prédio da Educação encerram ano letivo

A Secretaria Municipal de Educação realizou na noite desta quarta-feira, 13, encerrando o ano letivo, uma cantata de natal e inauguração da iluminação natalina do prédio. Centenas de pessoas acompanharam as atrações que teve início com o Ballet do Centro Municipal de Extensão e Atividades Recreativas (Cemear), do Jardim Gonzaga, na sequência a Banda Marcial “Ariosto Gioiosa” da Escola Livre de Música “Maestro João Sepe”, uma parceria com o vereador Robertinho Mori Roda, subiu ao palco e a Orquestra Sinfônica Paulista de São Carlos, com a regência do Maestro João, com um repertório diversificado e é claro com muita música natalina, encerrou a cantata.

Roselei Françoso, secretário de Educação, falou da felicidade de encerrar mais esse ano com essa festividade no prédio da Secretaria de Educação, aproveitou para agradecer a todos que fazem parte da pasta e fez um balanço muito positivo do ano, com construção, reformas e ampliações de algumas escolas, introdução de novas tecnologias, como o ensino 3D, aquisição dos óculos com inteligência artificial para alunos com deficiência visual, a contratação de 100 professores de educação especial, mais de 200 professores de educação infantil para atuar na rede, cumprindo um principio constitucional, do direito ao acesso, a permanência e aprendizagem. “Também foi possível dar a cada professor um notebook, fazer a prova Saresp, Saeb, que fornece indicadores qualitativos e quantitativos para monitorar o desempenho escolar dos alunos, fazer a fluência leitora, entregamos os uniformes a todos os alunos e agora estamos nos preparando para o ano que vem, mas muito feliz com o que desenvolvemos durante o ano, que diferenciaram a nossa educação em todos os sentidos”.

Além do público em geral, dos servidores da área da educação, estiveram presentes os secretários de Comunicação, Leandro Severo, de Segurança Pública, Samir Gardini e o presidente da Prohab, Rodson Magno.

