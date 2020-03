Campanha “Caminhoneiros contra o Covid-19” será nesta quarta-feira

Crédito: Divulgação

Sensibilizados pela situação que o mundo e o Brasil estão atravessando em decorrência do Covid-19, caminhoneiros e amigos de São Carlos estarão juntamente com a Polícia Rodoviária distribuindo e arrecadando alimentos para os motoristas que irão passar na base localizada na rodovia Washington Luís (SP-310), defronte ao Banana Brasil. A ação começa às 11h e se estenderá no horário do almoço e tarde.

“Estamos convocando todos caminhoneiros, cavaleiros e amigos em geral para nos ajudar. Estamos arrecadando marmitex, frutas, água e outros alimentos para ajudarmos os responsáveis por estar levando o alimento e produtos que a nação necessita no dia-dia, é um dever cívico esta ação”, disse Rafael Marino.

Interessados em fazer doações é só levar os itens no local ou entrar em contato pelo fone (16) 98173-0773.

