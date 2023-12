SIGA O SCA NO

Crédito: agência brasil

Sexta-feira (15/02) até Domingo (17/12)





Condição de Tempo estável, com céu claro a poucas nuvens sobre o estado de São Paulo, no período da manhã, devido a atuação de uma massa de ar mais seco. Porém, a partir da tarde, chuvas isoladas (de curta duração) se formarão em algumas localidades do estado. Temperaturas em elevação.

IPMET

