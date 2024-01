Avenida Morumbi durante a chuva -

Sexta-feira (12/01/24) a Domingo (14/01/24)

Frente fria desloca-se pelo litoral do estado de São Paulo e no decorrer do sábado chega ao Rio de Janeiro. Contudo, sua proximidade ainda causa chuvas isoladas com trovoadas, principalmente no norte e leste do estado paulista.

Fonte: IPMET

