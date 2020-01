Bruna Viola adere à quinta Cavalgada Solidária

Crédito: Divulgação

Apoiadora frequente das ações realizadas pela Comissão Paixão Sertaneja e do grupo que organiza o Leilão Amigos Contra o Câncer, onde um chapéu autografado pela artista foi arrematado por R$ 4,5 mil e o valor revertido para a Rede Feminina de Combate ao Câncer, desta vez Bruna Viola apoiará e divulgará a quinta edição da Cavalgada Solidária, que novamente auxiliará a entidade, que há 67 anos atende aproximadamente 1,5 mil vítimas acometidas pela doença e familiares em São Carlos.

“Esta cavalgada é bruta. Já desfilei e espero desfilar novamente. Ajudar quem precisa é sempre bom e o povo sertanejo de São Carlos dá exemplo nacional com este evento. Parabéns e estamos juntos. É um orgulho participar”, afirmou a cantora.

A Cavalgada Solidária acontece no dia 9 de fevereiro e tem saída marcada para às 11h em ponto do terreno ao lado do Ceme, na Avenida Getúlio Vargas. O trajeto que tem como atração a Avenida São Carlos, encerrará no campo Chico Preto, no Jardim Santa Felícia, onde haverá atrações sertanejas e praça de alimentação. No ginásio haverá almoço beneficente com paella caipira, feita pelos mestres Fabinho Oliveira e Étori Perondi. Os convites custam R$ 30,00 e são limitados a 350 pessoas, podendo ser adquirido na sede da entidade pelo fone (16) 33711244. O evento conta com suporte da Prefeitura Municipal de São Carlos.

