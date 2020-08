Bira comemora retorno da feira livre na Avenida Grécia

No domingo, dia 9 de agosto de 2020, aconteceu o retorno da feira livre na Avenida Grécia, na Vila Prado, que estava suspensa devido a pandemia do Coronavírus, fato que foi comemorado por Ubirajara Teixeira, o Bira, que é conhecido pelas suas ações voluntárias e pela luta em prol dos agricultores da cidade.

De acordo com Bira, a feira aconteceu dentro dos protocolos de prevenção contra o Coronavírus. “Ficamos contentes com a volta da feira livre aqui na Avenida Grécia, podemos ver que tanto os feirantes quanto as pessoas que vieram prestigiar tomaram todos os cuidados para que não houvesse aglomeração e de prevenção contra o vírus”, disse.

Os agricultores ficaram felizes e satisfeitos com o retorno da feira livre na Avenida Grécia e agradeceram as pessoas que foram prestigiar e comprar os produtos. “Conversei com os agricultores, dos quais muitos são meus amigos, e eles me confidenciaram que estão muito contentes com essa volta da feira e principalmente com a adesão da população”, ressaltou.

Bira também elogiou o trabalho do Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano e da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. “O pessoal da prefeitura fez a sua parte, entenderam a necessidades desses agricultores e deram todo o apoio para que a feira voltasse a acontecer aqui na Avenida Grécia”, observou.

Para finalizar, Bira destaca o serviço comandado pelo diretor de Fiscalização Rodolfo Tibério Penela e de Alfredo Cesar Pereira Da Silva da Seção de Apoio e Fortalecimento a Agricultura Familiar, que foi de orientação e prevenção. “Os fiscais atuaram de uma forma brilhante, orientando os feirantes e a população, um excelente trabalho da equipe e do diretor Rodolfo Penela e do Alfredo que há tantos anos vem colaborando com as feiras livres em São Carlos”, encerrou.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também