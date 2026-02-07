(16) 99963-6036
Biblioteca Comunitária da UFSCar recebe exposição “Do desenho ao RPG” durante o mês de fevereiro

07 Fev 2026 - 22h52Por Jessica Carvalho R
A Biblioteca Comunitária (BCo) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) recebe, ao longo do mês de fevereiro, a exposição “Do desenho ao RPG”, que apresenta o percurso criativo de Luigi, jovem artista que vem desenvolvendo e ampliando suas habilidades artísticas ao longo da vida. Nos últimos dois anos, esse processo foi intensificado por meio das atividades realizadas no ateliê artístico Arteterapia, coordenado por Roberta Bergamasco Diniz.

A mostra reúne desenhos e outros trabalhos que revelam um processo contínuo de experimentação e ampliação de linguagens visuais e artísticas. Entre as técnicas exploradas pelo artista estão, além do desenho, a costura, evidenciando sua abertura para diferentes formas de criação. Inicialmente mais reservado, Luigi passou a utilizar a arte como um importante meio de expressão, compartilhando ideias, sentimentos e percepções por meio de suas produções.

Esse percurso artístico contribuiu de forma significativa para o fortalecimento de sua autonomia expressiva e para o desenvolvimento de novas competências, refletindo o papel da arte como instrumento de comunicação, autoconhecimento e construção de identidade.

Com curadoria de Roberta Bergamasco Diniz, a exposição tem como objetivo dar visibilidade ao potencial criativo de pessoas no espectro autista, promovendo reconhecimento, inclusão e valorização de suas produções. Ao apresentar o trabalho de um artista tão jovem, a iniciativa também busca ampliar o diálogo sobre diversidade, acessibilidade cultural e o papel da arte na promoção do pertencimento social.

A exposição “Do desenho ao RPG” está aberta à visitação gratuita durante todo o mês de fevereiro, no Piso 2 da Biblioteca Comunitária da UFSCar. As visitas podem ser realizadas no horário especial de funcionamento da BCo durante o recesso acadêmico, de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h.

Mais informações, dúvidas ou sugestões podem ser encaminhadas para o e-mail acaocultural.bco@ufscar.br

