Banda MotorChrome promove live para ajudar garoto com câncer maligno

Crédito: Divulgação

Comovidos, mas com a força de leões, o quarteto que integra a Banda MotorChrome irá realizar a partir das 20h deste sábado, 19, uma live solidária em prol de Eduardo Leite Magalhães, 12 anos, que foi novamente diagnosticado com câncer maligno. O evento será realizado em parceria com o FeedBack Records de Thiago Zepon e tem o apoio do São Carlos Agora.

Por aproximadamente duas horas seguidas, a banda promete um show espetacular e irá apresentar sucessos do rock nacional dos anos 80.

As doações poderão ser feitas mediante depósito bancário que será exibido durante a live. Também estará exposto um QR CODE e através do celular poderá ser feita a contribuição.

A live poderá ser assistida nos links https://www.youtube.com/user/StudioFeedBack ou https://www.facebook.com/Motorchromebanda/

Filho da promotora de vendas Janaina Pereira Leite, 31 anos, Eduardo foi diagnosticado a primeira vez com o tumor maligno em 2017. Era suprarrenal e pegava todos os órgãos, diafragma, coluna e veia aorta. Fez tratamento no Hospital de Amor, em Barretos e venceu a batalha (Neuroblastoma Estágio 4). Porém, após três anos, o tumor retornou e agride o tórax e atinge o pescoço e as axilas.

Pelo fato do tratamento ser caro, a família necessita de ajuda, motivo pelo qual a banda são-carlense criou a live com o intuito de angariar recursos para o garotão.

Solidários e buscando auxiliar Eduardo, cada integrante da banda deixou um recado positivo. Eles esperam que os amantes da música e da solidariedade, assistam a live e deixem uma contribuição para que o jovem são-carlense possa vencer está difícil guerra pela vida.

AS MENSAGENS

Lucas Haisler 30 anos, vocalista e guitarrista

“Fico feliz em poder ajudar de alguma forma o tratamento do garoto. Acho que falo em nome da banda toda. Ficamos comovidos com a história de vida dele e estamos juntos nessa. Vamos mostrar que juntos somos mais fortes”.

Dione Costa 33 anos, baterista

“Sentimento único e com um simples gesto, fazer o que mais gostamos e ainda poder ajudar o próximo. Contamos com a união de todos para ajudarmos o Eduardo”.

Cassio Theodor Ramos, 43 anos, baixista

“Fico feliz em poder participar dessa live em prol do menino Eduardo... O que ele está passando é algo muito triste e sério e espero de alguma forma poder estar ajudando no tratamento dele.

Espero que todos assistam a live e ajudem de alguma forma, que seja com o mínimo que possam doar, porque se muitos ajudarem com um pouco, esse pouco se tornará algo substancial para esse menino que tanto precisa de todos!”

Em um mundo onde todos pensam apenas em si, esperamos mostrar que isso pode ser mudado e que ao final dessa live poderemos provar que quando o ser humano quer, pode fazer a diferença!

Obrigado e espero todos na nossa live para ajudar este garotinho!

Rodrigo ‘Montanha’ Moreira, 38 anos, guitarrista

“Ao saber do caso do menino Eduardo, eu e meus amigos sentimos que poderíamos ajudar de alguma forma. Com isso faremos a live solidaria e esperamos poder ajuda-lo. Fico muito feliz em poder dar uma força através da música que amamos. Espero que ele se recupere e fique bem. Contamos com a colaboração de todos!

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também