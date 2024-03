Banco de leite da Santa Casa recebe doação do Rotary Club São Carlos Norte

Ajuda é importante para que a Santa Casa consiga continuar salvando a vida de prematuros e recém-nascidos - Crédito: Comunicação Santa Casa

A Santa Casa recebeu uma doação de dois freezers e dois termômetros do Rotary Club São Carlos Norte, que já estão em uso no banco de leite da maternidade. Nesta quinta-feira, a diretoria do Rotary realizou uma visita à instituição para conferir pessoalmente as novas aquisições.

Acompanhados pelo provedor da Santa Casa, Antonio Valério Morillas Junior, os membros do Rotary puderam ver de perto o impacto positivo que suas doações estão tendo na comunidade. "A chegada dos freezers vai possibilitar um melhor gerenciamento dos estoques de leite materno e garantir sua disponibilidade para os bebês que necessitam desse alimento essencial. Essa parceria com a maternidade vem há mais de uma década e ficamos felizes em contribuir", afirmou Juçaira Giusti, uma das representante do Rotary.

Segundo o provedor Antonio Valério Morillas Junior, a parceria entre o Rotary e a maternidade demonstra como a colaboração entre organizações locais pode fazer a diferença na vida das pessoas, especialmente nos momentos cruciais de cuidados com os recém-nascidos e suas mães. "Os Rotarys estão sempre presentes na Santa Casa e na maternidade, em especial o Rotary São Carlos Norte, que patrocina o nosso banco de leite. Essa ajuda é importante para que a Santa Casa consiga continuar salvando a vida de prematuros e recém-nascidos", disse o provedor.

Estiveram presentes na visita à maternidade o presidente do Rotary Club de São Carlos Norte, Paulo Carozelli Neto, juntamente com os rotarianos Camila Castro, Sabrina Proença, Fernanda Almeida, Vinicius Marin, Juçaíra Giusti, Dr André Luiz Giusti e a intercambista da França Chloé.

