Auriculoterapia gratuita na praça da XV acontece dia 08 de junho

Auriculoterapia - Crédito: reprodução/Site Funcionalidade

Dia 08 de junho, sábado, das 10h às 16h acontece a Auriculoterapia na Praça, organizado pela ONG Círculo de São Francisco. O evento é gratuito e a aplicação será realizada por voluntários da faculdade da Acupuntura Ebramec

O que é auriculoterapia?

A Auriculoterapia é uma prática da Medicina Chinesa que se baseia na estimulação de pontos específicos na orelha externa para tratar diversas condições de saúde. Segundo a Medicina Chinesa, a orelha é considerada um microssistema, ou seja, uma área específica do corpo que é considerada um reflexo ou representação de todo o organismo e, através da estimulação de determinados pontos auriculares, é possível pode promover o equilíbrio e a saúde do paciente.

A estimulação desses pontos pode ser feita de diversas formas, como por exemplo com inserção de agulhas, sementes fixadas com auxílio de esparadrapo, cristais, laser, entre outros. No presente evento, os profissionais utilizarão a colocação de sementes + esparadrapos nos pontos auriculares.

Os benefícios da Auriculoterapia para a saúde incluem a redução da dor, o alívio do estresse e da ansiedade, o estímulo do sistema imunológico, a melhoria da qualidade do sono, o equilíbrio das funções do corpo e a promoção do bem-estar geral.

No entanto, é importante ressaltar que a Auriculoterapia não substitui tratamentos médicos convencionais e deve ser utilizada como uma terapia complementar, em conjunto com o acompanhamento de profissionais de saúde qualificados.

O que pode ser tratado?

- Insônia

- Problemas digestivos

- Problemas respiratórios

- Ansiedades

- Alergias

- Dores de cabeça

- Dores em geral

Informações podem ser obtidas pelo contato: (16) 99302-6688

