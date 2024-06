Tempo Seco - Crédito: Agência Brasil

Sexta-feira (14/06) até terça-feira (18/06)



O Tempo permanece sem mudança significativa no estado de São Paulo, mantendo-se com céu claro a poucas nuvens e sem previsão de chuva, devido à atuação de uma massa de ar seco que continua bloqueando a formação de nuvens associadas a chuva nos próximos dias. As temperaturas seguem estáveis e baixos índices de umidade do ar ocorrem no período da tarde.

IPMET

