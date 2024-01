Árvore cai e atinge carro no centro de São Carlos

SIGA O SCA NO

Bombeiros trabalham no corte da árvore que caiu em cima de um Gol - Crédito: Maycon Maximino

Uma árvore de médio porte caiu em cima de um Gol na tarde desta quinta-feira, 18, na rua 13 de Maio, no centro de São Carlos. Chovia e ventava forte no momento do acidente.

A vítima estacionou o veículo e foi até um laboratório médico, momento em que ocorreu a queda e danificou o capô e parte da lataria.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e fez o corte da árvore. Agentes de trânsito estiveram no local para orientar outros motoristas

