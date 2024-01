Após breve paralisação, ônibus voltam a circular em São Carlos

SIGA O SCA NO

Ônibus voltando a circular após paralisação relâmpago realizada pelos funcionários - Crédito: Maycon Maximino

Motoristas e mecânicos da SOU São Carlos (Rigras), empresa responsável pelo transporte coletivo urbano da cidade, fizeram uma paralisação na manhã desta sexta-feira, 18. A motivação seria o fato de prêmios dos trabalhadores estarem atrasados.

O secretário municipal de Transporte e Trânsito de São Carlos, César Maragno esteve na garagem da empresa e apurou que os funcionários fizeram uma vídeo chamada com o diretor da Rigras que se compremeteu a ouvir as reinvidicações em uma reunião agendada para a próxima segunda-feira (22). Com o acordo, os ônibus voltaram a circular por volta das 7h40.

Em entrevista ao radialista Carlinhos Lima, Amador Perez Bandeira, do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários, Urbanos e das Indústrias de Cana de Açúcar de Araraquara e Região, disse que a entidade não sabia desta paralisação.

Contudo, afirmou que os motoristas e mecânicos procuraram o sindicato e disseram que os prêmios estariam atrasados. No caso dos mecânicos, o repasse dos recursos não aconteciam há dois meses.

“Diante disso entramos em contato com a direção da empresa e agendamos para a próxima semana uma reunião. Mas, de acordo com os funcionários, a direção sabia da reivindicação.

Bandeira disse que a insatisfação dos trabalhadores era grande e frisou que o sindicato não sabia da paralisação desta sexta. “Isso tem que ser resolvido entre empresa e trabalhadores. O sindicato não está envolvido neste problema. Se estivesse, a paralisação seria ilegal pois, de acordo com a lei, a empresa tem que ser avisada com 72 horas de antecipação e a população igualmente comunicada”, disse o sindicalista.

O SCA já entrou em contato com a Rigras e aguarda um posicionamento. Assim que tivermos um retorno, essa publicação será atualizada.

