Ana Laura: “Vou demonstrar meu amor para o meu pai em um desenho”

O segundo domingo de agosto, que em 2020 cairá no dia 9, será especial para as famílias. No calendário, comemora-se o Dia dos Pais e em época de pandemia da Covid-19, o São Carlos Agora colheu uma série de reportagens especiais onde filhos tecem homenagens aos seus papais.

Em isolamento social, as comemorações serão caseiras em 2020. Desta forma, o portal procurou fazer uma homenagem diferente. Ouviu filhos sem o conhecimento dos pais e eles terão a chance de ver a homenagens em entrevistas exclusivas, com uma foto solicitada aos filhos, sem que seus genitores soubessem qual seria o motivo.

Portanto, uma surpresa diferente. Um motivo de alegria idealizado pelo portal para levar um pouco de felicidade para as famílias.

Dia a dia, a partir de hoje e até o próximo domingo, uma entrevista diferente e a primeira da série é com a jogadora de handebol feminino Ana Laura Antunes Silva, 13 anos e que cursa o 8º ano no Diocesano La Salle. Ela é irmã de Eduardo Henrique, 7 anos e filhos do inspetor de tráfego Thiago Carlos da Silva, 38 anos e netos do aposentado Walter Valério da Silva, 63 anos. Ela reside com a família no Jardim Munique. Apenas o avô, que mora no São Carlos 8.

“Eles são meus heróis. Batalhadores que amo muito. Lutam dia a dia pela vida e são meus exemplos. Eles não possuem cursos superiores, mas lutam e fazem tudo para que possamos ter uma família digna, honesta e de valores”, disse Ana Laura.

Nesta época de pandemia, a adolescente disse que sua família é seu exemplo, uma vez que é rodeada de pessoas maravilhosas e trabalhadoras. “Me espelho em meu pai e meu avô. Tenho grande admiração e respeito por eles”, afirmou.

“MEU AMOR EM UM DESENHO”

Pelo fato de o avô não residir na mesma casa, Ana Laura disse que no domingo, 9, logo cedinho, irá encaminhar uma mensagem e irá dizer tudo o que sente para o vô Walter. Mas para o papai, algo mais especial.

“Gosto de desenhar e muitas pessoas dizem que eu faço isso muito bem. Então irei fazer uma surpresa. Uma carta onde estará tudo o que sinto. E um desenho onde irei demonstrar todo meu amor por ele. Terá pessoas e uma paisagem. Mas isso é surpresa”, finalizou...

