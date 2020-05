Amigos se unem e levam solidariedade e alimentos para famílias carentes

Crédito: Divulgação

Em meio a pandemia da Covid-19, mais uma ação social movimentou São Carlos no final de semana, quando três amigos se uniram e levaram solidariedade e alimentos para famílias carentes residentes no Cidade Aracy, São Carlos 8, Arnon de Melo e Jardim Santa Angelina.

No total foram doze cestas básicas arrecadadas pelo empresário Antonio Carlos Cruz, 38 anos, pelo cuidador Paulo Daniel de Moraes Santana, 31 anos e pelo vendedor Thiago Rodrigues de Mello, 30 anos.

“Desde 2015 participo de muitas campanhas. Minha família é de origem humilde e meus pais tiveram sete filhos. Viemos do Paraná e passamos por muitas necessidades. Então eu sei a dor que essas famílias passam, principalmente nesta época de pandemia da Covid-19, onde muitos pais passam por dificuldades e perderam o emprego”, comentou Antonio Cruz.

Segundo ele, a amizade com Paulo nasceu justamente em um momento de dificuldades e ocorreu a aproximação com Thiago. Desde então buscamos ajudar as pessoas. Tiro dinheiro do bolso, mas não consigo ajudar a todos”, afirmou.

MAIS CAMPANHA

Durante a pandemia, Antonio Cruz garantiu que, ao lado dos amigos irá continuar a se empenhar para levar cestas básicas e produtos de higiene e limpeza para mais famílias. “Acredito que é nossa obrigação ajudar ao próximo. Muitas pessoas passam por necessidade extrema e quero estender a mão até que tudo volte ao normal”, garantiu o empresário.

Quem puder fazer qualquer doação, entrar em contato pelo fone (Whats) 16 98822-9050. “Nós iremos buscar a doação”, garantiu Antonio Cruz.

