Airton acompanha início do recape no Romeu Tortorelli

Prefeito acompanha inicio das obras de recape no Tortorelli

O prefeito Airton Garcia acompanhou nesta quinta-feira (28/05), o início do recapeamento das vias do Romeu Tortorelli. Todas as ruas do bairro vão receber o serviço.

Antes de iniciar o recapeamento a Secretaria de Serviços Públicos realizou o tapa-buraco e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) fez a troca das redes de água esgoto. Um novo coletor de esgoto também já foi instalado pela autarquia na rua Odete dos Santos.

Essa etapa do recape faz parte do convênio estabelecido entre o município e a Caixa Econômica Federal, por meio do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA, no valor de R$ 20 milhões.

“O serviço deveria ter sido realizado no fim de março, porém devido às medidas tomadas e decretos municipais editados para conter a disseminação da COVID-19 todos os trabalhos foram suspensos, inclusive das empresas prestadoras de serviços licitadas pelo município. Agora conseguimos fazer o tapa-buraco com segurança sanitária para começar o recapeamento. Essa é a última etapa dos R$ 20 milhões”, disse o secretário de Serviços Públicos, Mariel Olmo.

Já o prefeito Airton Garcia garantiu que o recape continua até o último dia do seu mandato. “Agora vamos partir para a etapa dos R$ 30 milhões. Já mandamos todos os documentos para o Banco do Brasil e já fizemos as licitações, portanto esse serviço não vai parar. Claro que tudo realizado com segurança para os trabalhadores e moradores dos locais que serão atendidos”, afirmou o prefeito.

De acordo com o secretário de Obras Públicas, Reginaldo Peronti, na próxima etapa serão atendidos outros 27 bairros. “Vamos recapear mais 1.500 quarteirões. A nossa intenção é recapear 90% das ruas da cidade”, explicou o secretário.

A Prefeitura de São Carlos também já finalizou o recapeamento do bairro Presidente Collor, um investimento de R$ 1.807.726,37 com recursos próprios do município. No total foram recapeados 51.375,97 metros quadrados de vias.

Confira os bairros que serão atendidos na etapa dos R$ 30 milhões: Jardim Medeiros, Jardim Beatriz, Vila Carmem, Boas Vista (1 e 2), Recreio dos Bandeirantes, Jardim Paulista, Jardim Bandeirantes, Acapulco, São Carlos III, Ipanema, Santa Mônica, Jardim Brasil, Vila Monteiro, Jardim Ricetti, Portal do Sol, Cardinalli, Bicão, Vila Nery, Centro (trechos da ruas XV de Novembro, Carlos Botelho e Rui Barbosa), Jardim Tortorelli (duas últimas ruas), Samambaia, Vila Marina, Jacobucci, Vila São José, Munique, Itamarati, Maria Stella Fagá e trechos da avenida Trabalhador São-carlense, próximo à USP e terminal rodoviário.

O secretário de Esportes e Cultura Edson Ferraz, o vereador Marquinho Amaral, o diretor de Obras, Arthur Cotrim e o diretor de Manutenção Viária, Everaldo Cruz também acompanharam o início do recapeamento no bairro Romeu Tortorelli.

