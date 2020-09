Acisc São Carlos alerta sobre mudança no envio de boletos

Crédito: Divulgação

A greve dos Correios atingiu as entregas de boletos e contas fornecidas fisicamente, também na cidade de São Carlos. Mesmo assim, juridicamente, as pessoas ainda são obrigadas a pagar suas contas até a data de vencimento.

Para evitar atraso no recebimento do boleto da mensalidade, a Acisc (Associação Comercial e Industrial de São Carlos) informa que, a partir deste mês, os associados receberão suas faturas pelo e-mail ou pode baixá-lo através do site da entidade no www.acisc.com.br.

Aqueles que preferirem, também podem solicitar a impressão do boleto, presencialmente, na sede da Acisc, que está localizada na rua General Osório, 401, esquina com a rua Riachuelo.

“É importante os associados manterem-se em dia a sua mensalidade para continuarem recebendo os benefícios e serviços prestados pela nossa entidade. Através dos nossos canais, os associados também podem realizar negociações de possíveis faturas que estejam em atraso”, ressalta o gerente Administrativo e Financeiro da Acisc, Alexandre Rosa.

Os funcionários dos Correios estão em greve desde o dia 17 de agosto – e, segundo a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas dos Correios e Similares (Fentect), não há um prazo para o fim da paralisação.

O motivo da greve seria a quebra de um acordo coletivo, segundo a categoria. A reclamação é de que os trabalhadores vão perder 70 dos 79 benefícios garantidos anteriormente, como adicional de 30% por risco, licença-maternidade de 180 dias, entre outros. Segundo os Correios, os benefícios custam R$ 1 bilhão à estatal e a retirada adequa termos que "extrapolavam a CLT e outras legislações".

Mais informações também podem ser obtidas através do telefone 3362.1900.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também